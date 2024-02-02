Kızılay'ın yeni dönem vizyonu: 'Ulusal kan kampanyası için çağrı' Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı dönemde ortaya atılan ‘kan satışı’ iddiaları üzerinden açıklama yapan ve yeni dönemle birlikte vizyonunu açıklayan Kızılay, kan ücreti alınmadığını, olası bir durumda da şikayette bulunulmasını önerdi.

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Kızılay tarafından yeni bir kampanya hayata geçirildi.

Kan stoklarını güncel tutmak ve kış mevsimi etkilerinin görülmemesi adına harekete geçildi.

Kızılay faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak adına da iştirakleri aracılığıyla yaklaşık yüz yıldır (Maden suyu 1926, Çadır 1954) gelir getirici faaliyetlerde bulunmaktadır.

Yönetim kurulunun 2023 tarihli kararları gereği bünyesinde bulunan bu iştirakler afet zamanlarında sadece Kızılay’ın faaliyetlerine destek olacak ve herhangi bir satış yapmayacaktır.

Yine yeni yönetim kurulunun göreve başlamasının ardından iştiraklerdeki huzur hakları da kaldırılmıştır.

'Kan ücreti alınmıyor' uyarısı

Kan nakline yönelik tüm iş ve işlemlerin standartları Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmekte, diğer tüm tedavi ürünlerinde olduğu gibi tüm giderleri SGK karşılamaktadır. SGK kapsamında olan hiç kimseden kanla ilgili ücret alınmamaktadır. Kan nakline ilişkin ücret talep edilmesi halinde il sağlık müdürlüklerine şikayette bulunulması önerilmektedir.

Kış aylarında kan bağışları düşüyor

Malumlarınız olduğu üzere kan, yerine başka hiçbir şeyin konulamayacağı bir tedavi aracıdır. Uzun süre saklanamadığı için her gün belirli bir sayıda kan bağışı almak ve hastanelere ulaştırmak zorunda olan Kızılay, bu süreci yürütürken tüm dünya gibi mevsimsel koşulların etkisi altında kalmaktadır. Kış aylarında ve çok sıcak yaz aylarında kan bağışları düşmekte, bu durum ise stok kontrolünü zorlaştırmaktadır.

"Ulusal kan kampanyası"

Yine bilindiği gibi hayat kurtaran kan acil durumda bağışlanan değil, testleri yapılmış ve kullanıma hazır hale getirilmiş kandır. Bu nedenle de Kızılay her türlü ihtimali düşünerek ülke kan stoklarını belirli bir seviyenin üzerinde tutmayı planlamaktadır.

Kış koşullarının iyice zorlaşacağı günlerden önce ve yaklaşan Ramazan ayı öncesinde bu gerekçelerle “ulusal bir kan kampanyası” hazırlanmıştır.

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