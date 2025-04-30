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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021'de gerçekleştirdiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretinde inşası kararlaştırılan Cumhurbaşkanı Sarayı ve Cumhuriyet Külliyesi'nin yapımı tamamlandı.

Proje, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirildi.

Lefkoşa'da inşa edilen külliyenin maliyeti 4,5 milyar liraya ulaştı.

SON HALİ GÖRÜNTÜLENDİ

Başkent Lefkoşa'daki KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Millet Bahçesi'nin yer aldığı kompleksin son hali görüntülendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇACAK

639 bin 475 bin metrekarelik bir alanda 2022'de inşasına başlanan KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla 3 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.

BİRİMLER BURAYA TAŞINACAK

Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile benzer mimariye sahip olan KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nin 3 Mayıs'taki açılışının ardından, KKTC Cumhurbaşkanlığı ile Cumhuriyet Meclisi'nin buraya taşınması bekleniyor.

KKTC Cumhurbaşkanlığı'nın yeni yerine taşınmasıyla mevcut tarihi binanın, müze haline getirileceği öğrenildi.

Türkiye tarafından KKTC'de yapılan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile tüm devlet kurumlarının çalışma alanları genişlerken Lefkoşa'da dağınık halde faaliyet gösteren kurumların da bir araya toplanması hedefleniyor.

CAMİ, MAHKEME SALONLARI VE KÜTÜPHANE YER ALIYOR

Yerleşke bünyesinde yer alan 452 bin metrekarelik Millet Bahçesi içerisinde 2 bin 252 kişilik cami, futbol, basketbol ve voleybol sahaları, tenis kortu ve kaykay pisti bulunuyor.

Ayrıca projede 11 bin 230 metrekarelik alana inşa edilen Yüksek Mahkeme Binası ile 3 bin 608 metrekare büyüklüğüne sahip Millet Kütüphanesi de yer alıyor.

Yüksek Mahkeme Binası'nda Yüksek Yargı Başkanlık Makamı, 2 Anayasa Mahkemesi salonu, 3 duruşma salonu, 216 kişilik toplantı ve tören salonu, 11 yargıç makamı, 465 metrekarelik arşiv odası ile 17 adet stenograf ve raportör odası bulunacak.

Millet Kütüphanesi içerisinde ise 5 adet 189 kişilik çalışma alanı, 36 kişilik çocuk bölümü, 31 kişilik derslik ile dinlenme alanı, teras, arşiv gibi modern bölümler yer alacak.