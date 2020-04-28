KKTC'de 11 gündür koronavirüs vakası yok

Son 24 saatte 372 test yapıldığı belirtilen KKTC'de, ilk koronavirüs vakası 10 Mart'ta bir Alman turistte görülmüştü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Ali Pilli, Cumhuriyet Meclisi'nde koronavirüse ilişkin son verileri paylaştı.

Pilli, son 24 saatte 372 test yapıldığını ve yeni koronavirüs vakasına rastlanmadığını söyledi.

KKTC'de ilk koronavirüs vakası 10 Mart'ta bir Alman turistte görülürken, bugüne dek virüs sebebiyle 4 kişi yaşamını yitirdi.

KIBRIS RUM KESİMİNDE 15 YENİ VAKA

Rum basınında yer alan haberlere göre, Kıbrıs Rum kesiminde 15 yeni koronavirüs vakasına rastlandı. Rum Sağlık Bakanlığı, bugün 2 bin 999 test yapıldığını açıklarken, ülkede toplam vaka sayısının 837'ye yükseldiğini duyurdu. Kıbrıs Rum kesiminde ilk koronavirüs vakası 9 Mart'ta görüldü, bugüne kadar virüs sebebiyle 15 kişi hayatını kaybetti.

İNGİLTERE'DE HAYATINI KAYBEDEN KIBRISLI TÜRK SAYISI 89 OLDU

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bugün Meclis'te yaptığı konuşmada, İngiltere'de yaşayan ve koronavirüs sebebiyle yaşamanı yitiren Kıbrıslı Türk sayısının 89'a ulaştığını dile getirdi. Özersay, hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, ailelerine ve Kıbrıs Türk halkına başsağlığı diledi.