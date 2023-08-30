KKTC'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenlerle kutlandı.

AA

1922 yılında Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında Anadolu'daki işgalcilere karşı başlatılan kurtuluş mücadelesinin zafere ulaştığı gün tüm yurtta heyecanla kutlanıyor.

Bu kapsamda tüm bugün Türkiye'de anma programları ve etkinlikler düzenleniyor.

Öte yandan Büyük Zafer'in 101. yılı nedeniyle KKTC'nin Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele, Lefke ve Geçitkale kentlerinde kutlama törenleri düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıl dönümü münasebetiyle Lefkoşa'daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda resmi geçit töreni düzenlendi.

Tören İstiklal Marşı ile bayrakların göklere çekilmesi, tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramlarının kutlanması ile başladı.

Ersin Tatar, özel deftere mesaj bıraktı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, özel deftere yazdığı mesajda, 30 Ağustos 1922’de kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin Türk milletinin tutsaklığı asla kabul etmeyeceğini yeniden tüm dünyaya gösterdiği büyük bir zafer olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte mücadele mesajı

Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olarak, Kıbrıs Türkü'nün hakkını, hukukunu, çıkarlarını korumak, gelecek nesillere onurlu bir gelecek bırakmak için Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte mücadele verdiklerini belirtti.

Tatar, Kıbrıs Türklerinin Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ne maddi ve manevi destekte bulunduğunu hatırlatarak "Kıbrıs Türkleri, Büyük Taarruz, Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve Kurtuluş Savaşı’ndan aldıkları ilham ve güçle varoluş ve özgürlük mücadelesini zaferle neticelendirerek KKTC’yi kurmuştur. Kıbrıs Türk halkı ana vatanı Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte tam bir uyum ve yakın işbirliği içerisinde yürümeye devam edecek, devletinden ve egemenliğinden asla vazgeçmeyecektir." ifadelerini kullandı.

"Vatanımıza her daim sahip çıkmayı sürdüreceğiz"

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden süreçte, vatanın istiklal ve istikbali uğruna şehit düşenleri rahmetle andıklarını kaydeden Tatar, "Aziz Ata’m, zat-ı alilerinizin, aziz şehit ve kahraman gazilerimizin bizlere emaneti olan vatanımıza her daim azim ve kararlılıkla sahip çıkmayı sürdüreceğimize manevi huzurlarınızda söz veriyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Asla boyun eğmeyeceğiz"

Tatar, Kıbrıs Türklerini Türkiye'den koparacak, Avrupa Birliği (AB) içinde bilinmeyen maceralara sürükleyecek oyunlara izin vermeyeceklerini vurgulayarak "Kıbrıs'ta Türkiye'nin garantörlüğünü ortadan kaldırarak Türk askerinin Ada'dan çekilmesi gibi entrikalar ve sinsi oyunlara asla boyun eğmeyeceğiz." diye konuştu.

Tören, askeri kortejin bulvar üzerinden resmi geçidi ile son buldu.