KKTC'de askeri araç kaza yaptı: 1 asker şehit oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Akçay'dan Güzelyurt istikametine doğru ilerleyen askeri araç, aynı yönde ilerleyen başka bir araçla çarpıştıktan sonra yolun dışına çıkarak devrildi.
Meydana gelen kazada, askeri aracın sürücüsü dahil 12 asker ağır yaralandı.
BİR ASKERİN ŞEHADET HABERİ DUYURULDU
Yaşanan kazaya dair açıklama yapana KKTC Polis Basın Subaylığı, kazada ağır yaralanan Piyade Er Uğurcan Işık'ın şehit olduğunu açıkladı.
MSB, KAZAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI
Yaşanan elim kazayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.
MSB, KKTC'de meydana gelen bir trafik kazasında Piyade Er Uğurcan Işık'ın şehit olduğunu ve 11 Mehmetçiğin yaralandığını duyurdu.
"ŞEHİT İÇİN TAZİYE MESAJI YAYINLANDI"
Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, meydana gelen trafik kazası sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Er Uğurcan Işık şehit olmuş, 11 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.”
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış