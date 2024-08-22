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KKTC'de askeri araç kaza yaptı: 1 asker şehit oldu

KKTC'de askeri araç kaza yaptı: 1 asker şehit oldu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan askeri araç kazasına dair açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, kazada 1 askerimizin şehit olduğunu, 11 askerimizin de yaralandığını duyurdu.