KKTC'nin gündemi, başörtüsü serbestliği...

Lefkoşa'da bir öğrencinin başörtüsü nedeniyle liseye alınmaması üzerine KKTC Bakanlar Kurulu, kılık-kıyafet disiplin tüzüğünde değişiklik yaptı.

Liselerde başörtüsünü serbest bıraktı.

KARARA KARŞI ÇIKANLAR PROTESTO GERÇEKLEŞTİRİYOR

Buna karşılık Ada'da günlerdir protestolar yapılıyor. Laik atak mitingleri düzenleniyor.

Öyle ki gösteriler, Türkiye'nin KKTC'deki varlığına karşı yönelmiş durumda.

SENDİKALAR AÇIKLAMA YAPTI

Eğitimdeki başörtüsü serbestliğine tepki gösteren birtakım sendikalar, kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

'HAYATI DURDURMA' ÇAĞRISI YAPTILAR

Açıklamalarında tehdit dilini kullanan sendikalar, başörtüsünün serbest bırakılmasına karşı "hayatı durdurma" çağrısı yaptı.

"GENEL GREV PLANIMIZI UYGULAYACAĞIZ"

Eylem ateşini yakacaklarını belirten sendika üyeleri, "Genel grev de dahil hayatı durdurma planımızı uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

"SONUNA KADAR HEP BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ"

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Toplumsal değerlerimizi yok sayanlara, laikliğe ve Atatürk ilkelerine bağlı kalacağına, halkının refah ve mutluluğu için çalışıp anayasaya bağlılık üzerine namusu ve şerefi üzerine yemin ettiklerini unutup gerici talimatlara boyun eğenlere geçit vermeyeceğiz. Sonuna kadar hep birlikte mücadele edeceğiz. Eylem ateşini yakacak, halkının iradesine rağmen eğitimde gerici darbe anlamına gelen disiplin tüzüğünde yaptığı değişikliği geri çekene kadar bu ateş söndürülmeyecek. Genel grev de dahil hayatı durdurma planımızı uygulayacağız.