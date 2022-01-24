KKTC'de seçim sonucu belli oldu

KKTC Başbakanı ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, erken seçim yarışını partisinin önde tamamladığını ve koalisyon hükümeti için çalışmaya başlayacaklarını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) halk erken seçimi geride bıraktı.

Cumhuriyet Meclisi'nin 50 üyesini belirlemek amacıyla düzenlenen erken genel seçimde ilk sonuçlara göre Ulusal Birlik Partisi (UBP) yarışı önde götürüyor.

SUCUOĞLU'NDAN 'SEÇİMİ KAZANDIK' AÇIKLAMASI

Bu kapsamda UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, ülkede düzenlenen erken seçim yarışını partisinin önde tamamladığını ve koalisyon hükümeti için çalışmaya başlayacaklarını söyledi.

Sucuoğlu, KKTC'de dün düzenlenen seçimin oy sayım işlemleri devam ederken Lefkoşa'da basına açıklamada bulundu.

"25 VEKİL ÇIKARDIK"

Partisinin sayılan oyların yüzde 40,48'ini olarak 25 milletvekili çıkardığını aktaran Sucuoğlu, tüm sayımın bitmesi ve karma oyların da sayılmasıyla kesin sonucun belli olacağını ifade etti.

Kendisinin 1 Kasım'da Başbakanlık görevini üstlenmesiyle hızla seçim kararı aldıklarını hatırlatan Sucuoğlu, seçime kadar olan süreçte 10 yasanın geçmesi, 2022 bütçesinin görüşülmesi ve kabulü gibi birçok çalışmanın yapıldığını söyledi.

Sucuoğlu, pandeminin etkisi, ülkede yaşanan elektrik kesintileri ve ekonomik daralmaya rağmen halkın UBP'ye büyük bir destek verdiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Halkımız, bu kadar sıkıntı, bu kadar zorluğa rağmen yüzde 40,48'lir bir oyla 25 vekillik bir karar verdi. UBP şu anda Meclisin en büyük partisi olarak hükümeti kurma görevini büyük bir ihtimalle yarın veya salı günü sayın Cumhurbaşkanı'ndan alacak parti oldu. Hükümetin zaten büyük ortağı olarak seçme girdik, muhtemelen yine büyük ortağı olarak seçimden sonraki süreci yöneteceğiz."





"KOALİSYON ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAĞIZ"

Partisinin ekonomik ve sosyal istikrarı önceleyerek tek başına iktidarı hedeflediğini belirten Sucuoğlu, "Biz demokratik bir sürecin sonunda halkımızın vermiş olduğu bu kararı tartışmasız saygıyla karşılayacağımızı söyledik. Bu şekilde 25 vekille önümüzdeki süreçte bir koalisyon hükümeti için hemen çalışmaya başlayacağız." diye konuştu.

KKTC'de hükümetin bir an önce kurulması ve yapılması gerekenlerin yapılması gerektiğini anlatan Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan görev alır almaz temasların başlayacağını söyledi.

"ÖNCE EKONOMİYİ DÜZELTECEĞİZ"

Sucuoğlu, gelecek 5 yılda KKTC'nin ekonomik anlamda refahını halkın hak ettiği seviyeye çıkarmak istediklerinin altını çizerek, partisinin de bu anlamda hem tecrübeli hem de donanımlı vekillere sahip olduğunu belirtti.

UBP'nin seçimi kazanacağını bilerek hazırlıklarını yaptıklarını anlatan Sucuoğlu, şunları söyledi:

"Korkmadan radikal adımlar atabileceğimizi söyledik, aynı noktadayız. Biz bu 23'ünden sonraki süreçte göreve geleceğimizi çok büyük oranda bildiğimiz için hazırlıklarımızı bu düzeyde yaptık. Yasalar hazırladık, yasa çalışmalarının bir kısmı devam ediyor, bir kısmı bitmek üzere. Elimizden geldiğince hızlı bir şekilde bu ekonomik dönüşümü sağlamayı hedefliyoruz, sıcak paranın ülkeye gelmesini hedefliyoruz."

Sucuoğlu, yeni hükümetin esas görevinin ekonomi olduğuna da dikkati çekerek, "Önce ekonomiyi düzelteceğiz. Ekonomiyi düzelttikten sonra zaten diğer konular kendiliğinden düzelir diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Halkı rahatlatma anlamında kısa süre içinde ekonomik azılımlar yapılacağını da belirten Sucuoğlu, bugün saat 17.30'da Sarayönü'nde kutlama ve teşekkür etkinliği yapılacağını da sözlerine ekledi.

UBP YÜZDE 39,82 İLE İLK SIRADA

KKTC Yüksek Seçim Kurulu (YSK), oyların yüzde 70,64'nün sayıldığını, ilk sonuçlara göre Ulusal Birlik Partisinin (UBP) yüzde 39,82 ile ilk sırada olduğunu açıkladı.

Kesin olmayan ilk sonuçlara göre Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yüzde 31,46 Demokrat Parti (DP) yüzde 7,67 Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yüzde 6,95 Halkın Partisi (HP) yüzde 6,48 oranlarıyla sıralanırken Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) ve Bağımsızlık Yolu (BY) yüzde 5 barajının altında oy oranlarına sahip.

Söz konusu oranlara göre, 50 kişilik Cumhuriyet Meclisi'nde UBP 24, CTP 18, DP 3, YDP 3 ve HP 2 sandalye elde ediyor.





SEÇİMDE 403 MİLLETVEKİLİ ADAYI YARIŞTI

Cumhuriyet Meclisi'ndeki 50 koltuk için 8 siyasi parti ve 3'ü bağımsız 403 milletvekili adayı yarıştı.

Seçime Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Demokrat Parti (DP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) ve Bağımsızlık Yolu (BY) katıldı.

Mevcut durumda Mecliste UBP'den 20, CTP'den 12, HP'den 6, DP'den ve TDP'den 3, YDP'den 1 ve bağımsız 4 olmak üzere 49 milletvekili bulunuyor. Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi’nde milletvekili sayısı 49'a düşmüştü.

49 VEKİLDEN 40'I SEÇİMDE YENİDEN ADAYLIĞINI KOYDU

Mecliste DP'den Serdar Denktaş ve Koral Çağman, HP'den Tolga Atakan, UBP'den Hüseyin Özgürgün, Ersan Saner, Önder Sennaroğlu, Menteş Gündüz, CTP'den Özdil Nami ve bağımsızlardan Hasan Topal bu seçimde aday olmadı.

Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen tüm siyasi partiler, 11 Kasım 2021'de, erken genel seçimin 23 Ocak'ta yapılması için ortak karar almıştı.