KKTC'de TEKNOFEST heyecanı: Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar tv100'e konuştu

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Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST heyecanı bu sene, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaşanıyor.

Dün başlayan ve 4 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan festivalde yer alan 116 stantta, teknoloji temalı etkinlikler öğrenciler ve gençlerle buluşturuluyor.

TEKNOFEST tüm heyecanıyla sürerken, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve eşi KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, tv100 ekranlarına konuk oldu.

Selçuk Bayraktar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"KIZIMIZ DA BURADA YARIŞIYOR"

"Eşim KADEM mütevelli heyeti başkanı. Sağ olsun kendisi de ilk yılından itibaren katılıyor.Bu sene kızımız yarışıyor, oğlumuz da burada. Aile boyu buradayız. Ama kendisi , bu sefer kızımız yarışmacı, o da bir yandan ter döküyor.

"DÜNYAYA DAMGA VURACAK TEKNOLOJİLER GELİŞTİRME HEDEFİMİZ VAR"

Burada verilen mücadeleyi düşünecek olursanız ağır bir mezalim sonrası gerçekleşti. Hürriyetin bedeli, ağır bir bedel ödendi bundan 50 sene önce. Şimdi de hürriyetin ve bağımsızlığın bir teminatı olacak bir yüksek teknoloji geliştirme ideali ile TEKNOFEST gerçekleştiriliyor.



Ben burayı şunu gözlemledim, burası kardeş vatan, bunu yaşatmak ve yüceltmek için elimizden gelen gayreti bilimde ve teknolojide dünyaya damgasını vuracak teknolojiler geliştirme gayretimiz var. Herkesin yüzü gülüyor. Herkesin geleceğe umutla baktığı bir ortam var."

"KIZIM BURADA YARIŞIYOR, VELİSİ OLARAK BURADAYIM"

KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise "Benim burada şu an 3 şapkam var. Hem eşime destek olmak, hem KADEM Mütevelli Heyet Başkanı olarak burada bizim çok önemsediğimiz inovasyonda kadın projemizi ve proje finalistlerimizin ürünlerini tanıtmak için standımızı kurduk. Hem de aynı zamanda kızımız burada yarışıyor, onun velisi olarak buradayım. Dolayısıyle iç içe heyecanlar benim için iç içe geçmiş durumda." dedi.