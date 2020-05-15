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    KKTC'den getirilen 288 kişi, Karaman'da karantinada

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden getirilen 288 kişi, Karaman'da sağlık kontrolünden geçirilerek öğrenci yurdunda karantinaya alındı.
    • DHA
    • 15.05.2020 - 09:07
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    KKTC'den getirilen 288 kişi, Karaman'da karantinada

    KKTC'den gemiyle Mersin'in Silifke ilçesindeki Seka Taşucu Limanı'na getirilen 288 vatandaş, burada sağlık kontrolünden geçirildi.

    15 OTOBÜSLE KARAMAN'A YOLCULUK

    Daha sonra AFAD ve polis ekiplerinin kontrolünde 288 kişi, 15 otobüsle 14 günlük karantina sürelerini geçirecekleri Karaman'a getirildi.

    KIZ YURDUNDA KALACAKLAR

    Bu kişiler, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Hatuniye Kız Yurdu'na yerleştirildi.

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