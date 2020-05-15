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- KKTC'den getirilen 288 kişi, Karaman'da karantinada
KKTC'den getirilen 288 kişi, Karaman'da karantinada
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden getirilen 288 kişi, Karaman'da sağlık kontrolünden geçirilerek öğrenci yurdunda karantinaya alındı.
- DHA
- 15.05.2020 - 09:07
KKTC'den gemiyle Mersin'in Silifke ilçesindeki Seka Taşucu Limanı'na getirilen 288 vatandaş, burada sağlık kontrolünden geçirildi.
15 OTOBÜSLE KARAMAN'A YOLCULUK
Daha sonra AFAD ve polis ekiplerinin kontrolünde 288 kişi, 15 otobüsle 14 günlük karantina sürelerini geçirecekleri Karaman'a getirildi.
KIZ YURDUNDA KALACAKLAR
Bu kişiler, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Hatuniye Kız Yurdu'na yerleştirildi.