Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kavga çıktı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı, 162 gündem maddesi görüşülmek üzere toplandı.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde yapılan toplantıda söz alan CHP'li meclis üyesi Ahmet Kadı, Gebze'deki Cemevi projesinin akıbetini sordu.

Kadı'nın, "Bu bölgede yaşayan tüm canlar adına soruyorum; canlar cemevini bekliyor, ne zaman yapılacak?" sorusuna, AK Partili meclis üyesi Hasan Soba, "Sayın meclis üyem, daha Derince'de yeni açtık. Orada da planlarla ilgili sorun var. Öyle bir tablo çizdin ki, kolay kolay da müdahil olmam bu şeylere ama çok haksızlık yapıyorsun şehrine" yanıtını verdi.

"ONUN DERDİ KAOS ÜRETMEK" İFADESİ TARTIŞMAYI ALEVLENDİRDİ

Zinnur Büyükgöz ise "Ben cevaplandıracağım, merak etme" dediği sırada salondan da ses yükseldi. Tartışmalar sürerken, CHP’li meclis üyesi Erkan Uygun'un söz almadan konuşması ve yerinden müdahale etmesi üzerine Başkan Zinnur Büyükgöz, "Bakın sana söz vermedim. Onun derdi zaten kaos üretmek. Adam yerine koymayın onu" dedi.

"SÖZÜNÜZÜ GERİ ALIN"

Bu sözlere İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tepki göstererek, "Sayın başkan, bu ne şimdi? 'Adam yerine koymamak' ne demek? Sözünüzü geri alın" çağrısında bulundu.

"BEN TERBİYESİZ DEĞİLİM"

Gerginlik tırmanırken Erkan Uygun ayağa kalkarak tepkisini sürdürdü.

Büyükgöz ise Uygun'u yerine oturması konusunda uyararak, "Kaos üretmek için kalkıyorsun. Yerine otur sözümü geri alırım. Oradan kalkıyor, oraya geliyor. İnsanların üzerine yürüyor. Bu ne? Böyle bir şey olmaz. Oturduğu için sözümü geri aldım. Kaç defa söyleyeceğim, Türkçe konuşuyorum. 'Oturursa sözümü geri alacağım' dedim ve aldım, kendisi amaçlı ayakta duruyor. Terbiyesiz de sensin, bunu 4'üncü kez söylüyorsun. 'Terbiyesiz' diyerek kalktın, ben terbiyesiz değilim" diye konuştu.

Salonda kalabalıkların birbirine yürümesi üzerine Büyükgöz, "Arkadaşlar lütfen geri çekilin" diyerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

KAVGA SALON DIŞINA TAŞTI

Meclis salonunun dışında ise meclis üyeleri ve beraberindeki kalabalık koridorlarda birbirine girdi.

CHP'Lİ MECLİS ÜYESİNDEN KÜFÜR

Olay anında kaydedilen görüntülerde, Karşılıklı sert ifadelerin kullanıldığı ve meclis üyelerinin birbirlerinin üzerine yürüdüğü görülürken meclis salonunun dışına taşan sözlü tartışma Erkan Uygun’un “O.Ç.”, “A.K.”, “İ..E” diye bağırdığı duyuldu.

Çevresindekilerin ise Uygun'u ağzını kapatarak sakinleştirmeye çabaladığı anlar da yer alırken, kadınlar arbedenin ortasında kaldı.

Çevredeki diğer meclis üyeleri ve güvenlik görevlileri, küfürlerin ve yumruklaşmanın yaşandığı kavgayı ayırmak için dakikalarca uğraştı.