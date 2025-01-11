Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Kocaeli'nin Darıca henüz bilinmeyen nedenle Şener A. (60) ile eli Hazal A. arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ, ATEŞ EDİP KAÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine Şener A., tabanca ile eşine ateş ederek olay yerinden kaçtı. Sesleri duyan komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 5 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kaçan şahıs ise polis ekiplerine teslim oldu. Şahsın psikolojik tedavi gördüğü, eşini daha önce bıçakladığı, bu sebeple cezaevine girdiği iddia edildi. İfadesi alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.