Kocaeli'de alacaklı olduğu arkadaşını 2 gün boyunca darbeden şahıs tutuklandı Borçlusunu kaçırıp 2 gün boyunca darbeden şahıslar polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklanırken darbedilen şahsın kolu ve ayak bileklerinin kırıldığı öğrenildi.

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İHA

Kocaeli'de alacak meselesinde arkadaşını feci şekilde darbetti.

23 Şubat Cuma günü S.S. borçlusu olduğu Y.Ç. ile bir araya geldi.

İkili arasında geçen görüşmede S.S., Y.Ç.'ye borcunu ödemeyeceğini bildirdi.

2 gün boyunca darbettiler

Y.Ç. arkadaşlarıyla birlikte S.S.'yi bir eve götürerek 2 gün boyunca burada feci şekilde dövdü.

2 günün sonunda serbest bırakılan S.S. hastaneye gitti.

Kolu ve ayak bilekleri kırıldı

Hastanede yapılan tetkiklerde S.S.'nin sol kolu ve sağ ayak bileğinde kırıklıklar olduğu belirlendi.

Hastane polisine haber verilmesiyle olayla ilgili inceleme başlatıldı.

6 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmada Y.Ç. ve olaya karıştığı tespit edilen arkadaşları İ.T., O.G., B.K., Ö.A. ile Ö.O. isimli şüpheliler yapılan operasyonda yakalandı.

3 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Y.Ç., İ.T. ve Ö.O. tutuklanırken, Ö.A., B.K. ve O.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

90 bin TL borcu olduğunu söyledi

Öte yandan, S.S. polise verdiği ifadesinde, Y.Ç. ile birlikte araç kiralayıp kaza yaptıklarını ve araç kiralama firmasına 90 bin TL borçlandıklarını söyledi.

Cezaevine girdiği için parayı ödeyemediğini, Y.Ç.'nin kendisini alıkoyarak para istediğini belirtti.

Eşyalarını gasbetti

Y.Ç.'nin S.S.'yi darp ettikten sonra cep telefonu ile üzerindeki değerli eşyaları gasbettiği aktarıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)