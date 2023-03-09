Kocaeli'de inşaatın kalfası şikayet etti! Kirişlerin toprakla doldurulduğu ortaya çıktı... Bir inşaat şirketinde kalfalık yapan adam, yapının temelindeki kirişlerin toprakla doldurulduğunu ifade ederek müteahhitlerden şikayetçi oldu.

Türkiye depremlerin izleriyle mücadele ediyor.

Yaşanan yıkıcı depremlerin ardından binlerce evin enkaza dönmesiyle incelemeler başladı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 23 daire yapılması planlanan inşaatın kalfalığını yapan 56 yaşındaki Sadık Şengül, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına bir şikayette bulundu.

Şengül, "yapının temelindeki kirişlerin toprakla doldurulduğu" iddiasıyla müteahhitlerden şikayetçi oldu.

İnceleme başlatıldı

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ekipleri, şikayet üzerine inceleme başlattı.

Uyardığı için işten kovuldu

Savcılığa dilekçesini sunan Şengül, adliye çıkışında gazetecilere, yaklaşık 40 yıldır inşaatçılık yaptığını ve İzmit ilçesindeki binanın yapımı için anlaştığını söyledi.

Yaklaşık 3 ay önce çalışmaya başladıkları yapının inşa sürecinde gördükleri eksikliklerin görüntüsünü çektiğini ve müteahhitleri uyardığını anlatan Şengül, buna karşı işten kovulmakla tehdit edildiğini öne sürdü.

"Araya toprak girdiğinden dolayı binanın taşıyıcı gücü düştü"

Şengül, önce Büyükşehir Belediyesi'ne ardından da Kocaeli Adliyesi'ne şikayette bulunduğunu aktararak şöyle dedi:

İnşattaki su basmanındaki kiriş sistemine toprak dolgusu yapıldı. Normal bildiğiniz yumuşak bahçe toprağı. Gelen betonun betonla temas etmesi gerekirken arada 10-15 santimetre toprak doludur.



Betonların birbirine bağlantısı yok kesinlikle. Araya toprak girdiğinden dolayı binanın taşıyıcı gücü düştü. Buraya 23 daire yapılacak. Bu çok tehlikeli bir şey.

"O ağırlık üst üste gelsin bina yıkılır"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin de etkisiyle şikayet etme kararı aldığını anlatan Şengül şu ifadeleri kullandı:

Binanın yıkılması için hiçbir deprem gelmesine gerek yok. O ağırlık üst üste gelsin bina yıkılır. Deprem olmasına gerek yok ki.

O anlar kaydedildi

Öte yandan Şengül, toprakla doldurulan inşaat temelindeki kirişlerin üzenine beton dökülmesini cep telefonu kamerasıyla kaydetti.