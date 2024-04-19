Kocaeli'de market deposunda çıkan yangının hasar tespiti yapıldı Market deposunda çıkan yangın, kısa sürede tüm alanı kaplarken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmalarının ardından söndürüldü. Yapılan incelemelerde yangının bıraktığı hasar ortaya çıktı.

DHA

Kocaeli'de çıkan yangının bıraktığı hasar gün yüzüne çıktı.

İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi’nde, 1250 metrekare kapalı alana sahip toptan perakende satış yapan S.E.'ye ait markette, dün saat 14.00 sıralarında yangın meydana geldi.

Market küle döndü

Yangın kısa sürede marketin tamamını sararken bir süre sonra alevler, marketin yanındaki İzmit Belediyesi'ne ait 2 katlı 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezi'nin çatısına da sıçradı.

2 saatin sonunda yangın kontrol altına alındı

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, 36 araç ve 91 personel ile yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.

Market kullanılamaz hale gelirken, İzmit Belediyesi'nin 2 katlı 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezi binasında da zarar oluştu. Belediye binasındaki elektronik aletler de hasar gördü.

Hasar gün yüzüne çıktı

Yangında 1250 metrekare kapalı alanda bulunan marketin çatısıyla birlikte tamamının yandığı görüldü. İş makineleriyle içeride bulunan malzemeler dışarı taşınırken, marketten geriye kolonlar ve yanmış ürünler kaldı.

İzmit Belediyesi'ne ait 2 katlı binanın çatısı tamamen yanarken markete bakan kısımdaki duvar da zarar gördü.

Elektronik ürünler kullanılmaz hale geldi

Ayrıca belediye yetkilileri, binadaki çok sayıda elektronik malzemenin kullanılamaz hale geldiğini, elektrik ve internet kablolarının da zarar gördüğünü bildirdi. Hem market hem de belediye binasında hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)