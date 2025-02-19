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DHA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, metro projesi kapsamında yerin 47 metre altında yapılan sondaj çalışması sırasında yangın çıktı.

İşçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve doğalgaz dağıtım şirketine bağlı ekipler sevk edildi.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Bu sırada yaşanan parlamada yüzünden hafif şekilde yaralanan işçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şerit çeken ve demir bariyerle yangının çevresine girişleri kapatan ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı.

KONTROLLÜ OLARAK SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın devam ederken dün, doğalgaz dağıtım şirketi ekipleri, sokaktaki çalışmalarında hanelere giden gaz akışını kısa süreliğine durdurdu.

Gaz akışının kesilmesine rağmen yangının sürdüğünü gören ekipler durumu yetkililere bildirdi.

GAZ TEKRAR ALEVLENDİRİLDİ

Aynı gün bölgeye, AFAD ve doğalgaz dağıtım şirketi ekiplerinin yanı sıra Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile TÜBİTAK uzman ekipleri geldi.

İtfaiyeciler, 26'ncı saatte yangın battaniyesiyle yangını kontrollü olarak söndürürken; AFAD, TPAO, TÜBİTAK ve doğalgaz dağıtım şirketi ekipleri tarafından numuneler alındı ve ölçümlemeler yapıldı.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından itfaiye ekipleri, gazı yeniden kontrollü olarak alevlendirdi.

"YANMA BİRKAÇ GÜN DAHA SÜRECEK"

Yaralanan işçi hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan, konuyla ilgili dünkü açıklamasında sonuçlar ve yanmanın süresine de ilişkin bilgi vererek şöyle konuştu:

İlk tespitlerimiz metan gazı olduğu. Tabii ki TÜBİTAK ve TPAO'nun yapacağı çalışma neticesinde de gaz analizleri gerekli olan şekliyle beraber yapılmış olacak.



Sonuçlar, 1-2 gün içerisinde çıkar diye düşünüyoruz. Yanmanın da birkaç gün daha devam edebileceğini düşünüyoruz. Uzarsa da burada beklemeye devam edeceğiz.

AFAD ÇALIŞMA YAPTI

Yangının 2'nci günde de devam ettiği görüldü.

Cadde ve sokağın giriş-çıkışlarına izin verilmezken AFAD ekipleri, kanalizasyonlarda gaz olup olmadığına dair çalışma yaptı ve herhangi bir gaz sızıntısına rastlanmadığı bildirildi.

İtfaiye, AFAD, polis ve zabıta ekiplerinin bölgede bekleyişleri sürüyor.