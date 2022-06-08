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    Kocaeli'deki Miço Koyu'nda hazırlıklar başladı

    Belediye tarafından kadınlara özel açılan 'Miço Koyu Plajı', yaz sezonu için temizleniyor.
    • 08.06.2022 - 10:11
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 10:42
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    Kocaeli'deki Miço Koyu'nda hazırlıklar başladı

    Kocaeli'deki vatandaşlar, soğuk kış aylarının sona ermesinin ardından sahil kesimlerine akın etmeye başladı.

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sadece kadınların kullanımı için hazırlanan Miço Koyu'nda ise yeni sezon hazırlıkları yapılıyor.

    Kandıra Kerpe’de bulunan Miço Koyu Kadınlar Plajı, kadınların rahat bir şekilde yüzüp eğlenebileceği plaj olarak hizmet veriyor.

    Kadın personeller çalışıyor

    Miço Koyu Plajı’nda temizlik ve diğer tüm hizmetlerde, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi’nin kadın personelleri hizmet veriyor.

    Kocaeli deki Miço Koyu nda hazırlıklar başladı #1

    200 metre uzunluğunda sahil

    Miço Koyu’nda 200 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde sahil kısmı bulunuyor.

    Engelli vatandaşlar da hizmetten yararlanabiliyor

    Tuvalet, otopark, bisiklet park alanı, gölgelik, soyunma kabini, cankurtaran ve sağlık hizmetleri, duş alma ve güneşlenme alanları, güvenli denize girme sahası, plaj temizlik hizmetleri olan Miço Koyu Kadınlar Plajı’nda, engelli vatandaşlara yönelik de hizmetler veriliyor.

    Kocaeli deki Miço Koyu nda hazırlıklar başladı #2

    Kocaeli deki Miço Koyu nda hazırlıklar başladı #3


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