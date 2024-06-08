Kocaeli'de sınava yetişmeyen öğrenci giriş belgesini çöpe atıp evine döndü

İHA
Türkiye'nin dört bir yanında her yıl yaşanan manzara bu yıl da değişmedi.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna yetişemeye çalışan öğrenciler, çaresizce evlerine geri döndü.
Sınava yetişemedi
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde de kapıların kapanmasına saniyeler kala gelen öğrenci yanlış okula gelmesiyle sınava yetişemedi.
Sınava giriş belgesini çöpe attı
Kapının kapanmasıyla koşarak gelen bir başka öğrenci ise okula alınmayınca sınava giriş belgesini çöpe attı.
Kameralara yansıdı
Öğrencilerin yaşadığı çaresizce anlar amatör kameralara yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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