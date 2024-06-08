Kocaeli'de sınava yetişmeyen öğrenci giriş belgesini çöpe atıp evine döndü Kapıların kapanmasına saniyeler kala gelen bir genç, yanlış okula gelmesiyle sınava yetişemedi. Kapıların kapanmasının arından koşarak gelen başka öğrenci ise okula giremeyince giriş belgesini çöpe atarak çaresizce evine geri döndü.

İHA

Türkiye'nin dört bir yanında her yıl yaşanan manzara bu yıl da değişmedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna yetişemeye çalışan öğrenciler, çaresizce evlerine geri döndü.

Sınava yetişemedi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde de kapıların kapanmasına saniyeler kala gelen öğrenci yanlış okula gelmesiyle sınava yetişemedi.

Sınava giriş belgesini çöpe attı

Kapının kapanmasıyla koşarak gelen bir başka öğrenci ise okula alınmayınca sınava giriş belgesini çöpe attı.

Kameralara yansıdı

Öğrencilerin yaşadığı çaresizce anlar amatör kameralara yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)