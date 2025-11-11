Kocaeli'deki yangına ilişkin 5 kişi daha açığa alındı

- Kocaeli Dilovası'ndaki kozmetik fabrikası yangınında 6 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
- Yangınla ilgili soruşturmada 5 kişi daha açığa alınınca toplam sayısı 11 oldu.
- Açığa alınanlar arasında belediye yetkilileri ve zabıta memurları bulunuyor.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikası yangınıyla ilgili yürütülen idari soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor.
Soruşturmada görevden uzaklaştırılan toplam personel sayısı 11'e yükseldi.
5 KİŞİ DAHA AÇIĞA ALINDI
Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı ile zabıta memurları Cengiz Taşdemir, Ömer Kocabay ve Tekin İlaslan'ın da görevlerinden açığa alındığı duyuruldu.
DAHA ÖNCE 7 KİŞİ AÇIĞA ALINMIŞTI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, daha önce yaşanan yangın nedeniyle 7 kişinin açığa alındığını açıklamıştı.
Açığa alınan isimler arasında şu isimler yer almıştı:
SGK Kocaeli İl Müdürü,
SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı,
Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü,
Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü,
İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü,
İŞKUR CİMER’den Sorumlu Şube Müdürü