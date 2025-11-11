Kocaeli'deki yangına ilişkin 5 kişi daha açığa alındı Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikası yangınıyla ilgili yürütülen idari soruşturmada, 5 kişi daha açığa alındı.