Kocaeli'de ani yağış hayatı olumsuz etkiledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bildirdiği yağış uyarısının ardından Kocaeli’de aniden bastıran yağmur hayatı durma noktasına getirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan sağanak yağış uyarısı kendisini gösterdi.

Kocaeli'nde başlayan sağanak, vatandaşlara zorluk yaşattı.

3 dakika boyunca sağanak şeklinde yağmur aniden bastırınca, kentin birçok noktası etkilendi.

Yolları su bastı

İHA'nın haberine göre, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yağmurdan dolayı kaçacak yer aradı.

Bazı cadde ve sokaklarda bir anda yağmur sularının dolması sebebiyle trafik yavaşladı.