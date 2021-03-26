Kolay İhracat Platformu nedir? Kolay İhracat Platformu ne işe yarar, nasıl giriş yapılır?

Kolay İhracat Platformu nedir? Kolay İhracat Platformu ne işe yarar, nasıl giriş yapılır?

Kolay İhracat Platformu, Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat temelindeki büyümesine ivme kazandıracak bir uygulamadır. Peki, Kolay İhracat Platformu nedir, ne işe yarar?

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 26 Mart 2021 tarihinde yani bugün gerçekleştirilen Kolay İhracat Platformu 2.0 Tanıtım Toplantısı'nda platform hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Pekcan'ın açıklamalarına göre, 26 Mart 2021 tarihi yani bugünden itibaren Kolay İhracat Platformu ile firmalar, potansiyel müşterilerine ücretsiz ve aracısız olarak ulaştırılacak.

İhracatçılara yalnızca alıcı bilgileri sunulmakla kalmayıp aynı zamanda yurt dışındaki potansiyel alıcıların firmalara kolayca ulaşması sağlanacak. Bu amaç doğrultusunda, ASKTurkiye web sitesi platforma entegre edilmiş ve böylece platform, 8 farklı dilde hizmet veren bir yapıya kavuşmuştur.

Peki, Kolay İhracat Platformu ne işe yarar, nasıl giriş yapılır? Kolay İhracat Platformu hakkında bilgiler..

KOLAY İHRACAT PLATFORMU NE İŞE YARAR?

Dış ticarette yeni bir döneme adım atıldığının göstergesi olan Kolay İhracat Platformu ile birlikte, Ticaret Bakanlığı'nın ihracatçılara sunduğu danışmanlık kalitesi artırılacak ve ihracatçılar veya ihracat hedefi olanlar, dijital bir danışmana sahip olacak.

Yapay zeka destekli Kolay İhracat Platformu’nun müşterilere sağladığı bir diğer avantaj, makine öğrenmesi içeren Akıllı İhracat Robotu. Akıllı robot, firmalara şirketin geçmişine göre pazar hedefi sunmakta ve bu pazar hedefi sayesinde şirketler daha iyi bir ticaret gerçekleştirme imkanına kavuşmaktadır.

Kolay İhracat Platformu'nda yer alan bu robot makine öğrenmesi, algoritmalarını kullanarak firmalara ilgilendikleri ürünler için hangi pazarlara açılmaları konusunda objektif ve veriye dayalı sonuçlar sunmaktadır.

Yapay zeka teknolojisini etkin bir şekilde kullanan bu robot, 6’lı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu'na göre, 5 bin 400’den fazla ürün ve 190'dan fazla ülke ile ilgili 10 binden fazla veri alanı için 10 milyon satırdan fazla veriyi kullanarak sonuç üretecek.

KOLAY İHRACAT PLATFORMUNUN AMACI

Kolay İhracat Platformumu'nun en temel amaçlarından bir tanesi de her firmaya, firma özelinde İhracat Kokpiti isimli modeli çalıştırmak ve firmanın hizmetine sunmak olacak.

Her firmanın kendisine ait bir web sayfasının yer alacağı platform ile ihracat miktarı veya Ticaret Bakanlığı'nın kullandıkları devlet destek tutarı potansiyelin altında kaldığı tespit edilen firmalara yönlendirmeler yapabilecek ve firma özelinde tavsiyelerde bulunabilecek.

Ayrıca firmalar kendi favori ülke ve sektör sayfalarına hızla ulaşarak güncel haber ve etkinlikleri kolaylıkla takip edebilecek.

KOLAY İHRACAT PLATFORMU'NA NASIL GİRİŞ YAPILIR?

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından hizmete sunulan bu sistem ile birlikte ihracat yapmak eskisinden daha kolay olacak. Yapay zeka destekli bir uygulama olan ve internetten erişilebilen bu uygulama, hem bireysel hem de kurumsal üyelikleri desteklemektedir.

Kullanıcılar, kolay ihracat platformu uygulamasına kolayihracat.gov.tr internet sitesi üzerinden 'Hemen Giriş Yap ve Sorularını Sor' butonuna tıklayıp 'Kurumsal Giriş' veya 'Bireysel Giriş' seçeneklerinden kendilerine uygun olanı seçerek e-Devlet hesabı ile giriş yapabilirler.