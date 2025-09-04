Koleksiyonerler peşine düştü! Atmayan köşeyi dönüyor: Bu tablolar 60 bin lira ediyor

Anadolu kültürünün en büyüleyici simgelerinden biri olan Şahmeran tabloları, bir dönem neredeyse her evin baş köşesinde yer alırken, bugün geçmişin izlerini taşıyan nadide eserler arasında gösteriliyor.

Zamanla değişen yaşam tarzları ve dekorasyon alışkanlıkları nedeniyle evlerden kaybolan bu tablolar, artık yalnızca antikacılarda, açık artırmalarda ve özel koleksiyonlarda karşımıza çıkıyor.

Özellikle el işçiliğiyle hazırlanmış olan özgün örnekler, hem estetik hem de manevi değeriyle koleksiyonerlerin gözünde paha biçilemez bir yere sahip.

Son yıllarda artan ilgiyle birlikte, Şahmeran tabloları antika piyasasında değerini hızla yükseltiyor. Koleksiyonerler, yalnızca görsel güzelliği değil, aynı zamanda bu eserlerin taşıdığı mitolojik ve kültürel mirası da koruma çabası içinde.

Halk inanışlarında bilgelik, iyilik ve şifayı simgeleyen Şahmeran’ın resmedildiği tablolar, artık sadece bir süs eşyası değil, geçmişle bugünü buluşturan kültürel hazineler olarak kabul ediliyor.

FİYATLARI DUDAK UÇUKLATIYOR

Son yıllarda koleksiyonerlerin gözdesi haline gelen Şahmeran tabloları, antika piyasasında dudak uçuklatan fiyatlara alıcı bulmaya başladı. Özellikle el işçiliğiyle hazırlanmış ve iyi korunmuş tabloların, online açık artırmalarda ve antikacılarda on binlerce liradan başlayan fiyatlarla satıldığı biliniyor.

Antikacılara göre özellikle boyalı cam üzerine yapılan Şahmeran tasvirleri ve el işçiliği detayları, fiyatları katlıyor. Bu tablolar 20 bin liradan başlayıp 60 bin liraya kadar alıcı buluyor. Öyle ki Nadir bulunan özgün eserlerin fiyatı ise kimi zaman 100 bin lirayı aşabiliyor.