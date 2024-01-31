Kolombiya'da orman yangınları devam ediyor: 681 kasabada kırmızı alarm verildi Sıcaklıkların artış göstermesiyle ormanlarda alevler yükselirken bir süredir devam eden yangınlar, uzun uğraşların sonucunda hala kontrol altına alınamadı. Bölgeye havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.

AA

Kolombiya'da ormanlar alev alev yanmaya devam ediyor.

Güney Amerika, yazın keyfini sürerken bir yandan da orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Ülke genelinde bir süredir etkisini sürdüren yangın, ekiplerin uğraşları sonucunda hala kontrol altına alınamadı.

Sıcaklıktan dolayı yangınlar sıçradı

Kolombiya Hidrolojik ve Meteorolojik Araştırmalar Enstitüsü yaptığı açıklamada, ülkede son birkaç günde sıcaklık rekorlarına ulaşıldığını ve yangınların yeni yerlere sıçradığını belirtti.

Kırmızı alarm ilan edildi

Başkent Bogota olmak üzere Cundinamarca yönetim bölgesine bağlı birçok kasabada orman yangınlarının etkili olduğu belirtilirken, "977 kasabada alarm ilan edildi ayrıca bu kasabalardan 681'inde ise kırmızı alarm ilan edildi." ifadesine yer verildi.

Yangınlar çoğalabilir

Sıcaklıkların artışı ve yağışların azlığına dikkat çekilirken, "Sıcaklıklar artıyor, yangın riski giderek daha fazla yerde kendini hissettiriyor ve muhtemeldir ki yeni yangın haberleri duymak zorunda kalabiliriz." ifadeleri kullanıldı.

Yangın bölgelerinde söndürme çalışmaları havadan ve karadan olmak üzere sürdürülse de söndürülemedi.

Yardım çağrısında bulundu

Son olarak Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülkenin çeşitli bölgelerinde devam eden ve kontrol altına alınamayan orman yangınları nedeniyle "uluslararası yardım" talebinde bulunacaklarını duyurdu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)