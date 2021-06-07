Komandolar paraşütle atladı: Milli Savunma Bakanlığı yayınladı

Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yaparak, 28’inci Dönem Komando İhtisas Statik Paraşüt Temel Kursu'nun başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Kayseri'de bulunan 1'inci Komando Tugay Komutanlığınca düzenlenen 28’inci Dönem Komando İhtisas Statik Paraşüt Temel Kursu icra edildi.

Konuyla ilgili açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı.

KOMANDOLAR BELİRLENEN NOKTALARA İNİŞ YAPTI

1. Komando Tugayı'nda düzenlenen 28’inci Dönem Komando İhtisas Statik Paraşüt Temel Kursu, İncesu Karasazlık mevkisinde gerçekleştirildi.

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan kalkan uçaklara binen komandolar, belirlenen noktalara başarı ile iniş yaptı.

PKK ile mücadele için özel eğitilen Kayseri 1. Komando Tugayı'na bağlı askerler, 5 ay içerisinde Hakkari ve çevre bölgelerde düzenlenen operasyonlarda 700'den fazla teröristi ve 50'ye yakın sığınağı imha etti.

"BAŞARIYLA TAMAMLANDI"

Bakanlık yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Kayseri’de bulunan 1’inci Komando Tugay Komutanlığınca, '28’inci Dönem Komando İhtisas Statik Paraşüt Temel Kursu' başarıyla icra edildi."