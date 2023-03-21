Komandolardan Kars Kağızman'da bahar harekatı Kars İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komandolar, Kağızman ilçesi Çemçe- Madur bölgesinde başlattığı bahar harekatını sürdürüyor.

Jandarma ekipleri bölücü terör örgütünün ensesinde...

Sınır içi ve sınır dışı operasyonlarına her gün bir yenisini daha ekleyen kahraman askerler, hain teröristlerin kökünü kazımakta kararlı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komandolar, baharla birlikte terör örgütü tarafından kullanılabilecek mağara, sığınak ve geçiş güzergahlarına yönelik operasyon düzenledi.

Arazi didik didik aranıyor

Helikopter desteğiyle çok sayıda komandonun katıldığı operasyonda arazi didik didik aranıyor.

"Jandarma 7/24 esasına göre çalışmaya kararlılıkla devam edecektir"

Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: