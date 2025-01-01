Kongo'da 13 askere idam cezası

İHA

Orta Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusundaki Kuzey-Kivu eyaleti, disiplin sorunlarının ağır sonuçlarını yaşayan bir askeri mahkeme kararına sahne oldu. "23 Mart Hareketi (M23)" adlı isyancı grupla mücadelede yer alan 24 asker, çeşitli suçlamalarla yargılandı. Mahkeme, cinayet, yağma ve korkaklık gibi ağır suçlardan 13 askeri idama mahkum etti. Ayrıca 4 asker 2 ila 10 yıl hapis cezası alırken, 6 asker beraat etti, bir askerin yargılaması ise ertelendi.

Askeri Savcı Kabala Kabundi, bu yargılamanın ordu ile halk arasındaki güveni yeniden inşa etmeyi hedeflediğini belirtti. Karara itiraz etmek isteyen mahkumlara 5 gün süre tanındığını ifade eden Kabundi, süreçte disiplinin önemine vurgu yaptı. Ancak mahkum edilen askerler, suçlamaları reddederek kendilerini savunmaya devam ediyor.

"ORDUNUN DÜZENİNİ SAĞLAMAK ZORUNDAYIZ"

Yaklaşık üç yıldır Ruanda destekli M23 isyancı grubuyla mücadele eden Kuzey-Kivu’daki ordu, aynı zamanda farklı milis gruplarının yarattığı şiddet ortamıyla karşı karşıya. Askeri yetkililer, isyancılarla sıcak çatışma esnasında bazı askerlerin mevzilerini terk ederek geri çekildiğini, bu durumun ciddi toprak kayıplarına yol açtığını dile getirdi.

Yerel ordu sözcüsü Mak Hazukay, Lubero kasabasında çatışmaların şiddetlendiğini ve bazı askerlerin stratejik noktaları savunamamasının düşman ilerleyişini kolaylaştırdığını açıkladı: