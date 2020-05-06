- En Son Haber
- Gündem Haberleri
- Konsensüs'ün anketine göre Erdoğan açık ara önde
Konsensüs'ün anketine göre Erdoğan açık ara önde
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakiplerine yüksek oranda fark attığı görüldü.
- Haber Merkezi
- 06.05.2020 - 13:14
Konsensus Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nin 2 Nisan'da bitirdiği Mart ayı Türkiye gündemi anket çalışmasından çarpıcı sonuçlar çıktı.
BU PAZAR SEÇİM OLSA...
"Bu pazar bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusunun sorulduğu ankette katılımcılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büşükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Selahattin Demirtaş arasından seçimlerini yaptı.
DÖRDÜNÜ TOPLAYINCA BİLE ERDOĞAN BİRİNCİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 49,9'luk oy oranıyla rakiplerinin toplamını bile geçti.
Cevapların sıralaması ve oy oranları şöyle:
- Recep Tayyip Erdoğan: %49,9
- Ekrem İmamoğlu: %17,7
- Selahattin Demirtaş: %6,8
- Mansur Yavaş: %5,6
- Meral Akşener: %5,5