Konser için Rusya'ya giden Petek Dinçöz darbeye yakalandı! Saatler sonra açıklama yaptı... Rus paramiliter örgütü Wagner'in darbe girişimi esnasında konser için Moskova'da bulunan Dinçöz, eşi ve ekibinden saatler sonra haber geldi. Dinçöz, "Her şey şimdilik yolunda" ifadelerini sevenleri ile paylaştı.

ensonhaber.com

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 1 yılı aşkın süredir devam ederken, bölgede bir başka kriz baş gösterdi.

Ukrayna’nın işgali esnasında aktif rol alan Rus paramiliter grup Wagner ile Rus ordusu yöneticileri arasında büyük bir kaos yaşandı.

Kaos, darbe girişimine döndü…

Wagner, kurusucu Yevgeniy Prigojin öncülüğündeki darbe girişimi, Vladimir Putin’in sert uyarıları sonrasında bastırıldı.

Rusya Bölge Valisi Vasily Golubev, Wagner savaşçılarının Rostov'dan ayrıldığını doğruladı.

Prigojin, askerlerinin Moskova'nın 200 kilometre yakınındayken "kan dökülmesini önlemek için" böyle bir karar verdiğini dile getirdi.

Konser için Rusya'ya giden Petek Dinçöz'den haber alınamadı

Ülkede büyük bir kriz yaşanırken, şarkıcı Petek Dinçöz de olay yerindeydi.

Konser için Moskova’ya giden Dinçöz, darbe girişimi ile karşı karşıya kalırken, sevenlerini korkuttu.

Uzun süre haber alınamayan şarkıcı, güç bela internete erişim sağlayarak iyi olduğunu duyurdu.

İnstagram hesabı üzerinden paylaşım yapan Dinçöz, durumu şu ifadelerle anlattı;

"Sahneye çıkmak için otele geçerken darbe girişimi olduğunu öğrendik"

Saatlerdir bizden haber alamayan ailemiz, sevenlerimizin ve değerli basın mensubu arkadaşlarımıza Moskova’daki durumunuz ile ilgili geçte olsa bilgi vermek isterim. Eşim, makyözüm, asistanım ve ben cumartesi sabah erkenden Moskova’ya uçtuk. Aylar önceden Moskova’da bu gece sahneye çıkmak için anlaşılması yapılan düğün için otele geçerken darbe girişimi olduğunu öğrendik.

"Saatlerdir iletişim kuramadık"

Tüm gün internet erişimi ve telefon kullanımı kapalı olduğundan, otelde iptal edilmeyen düğün için hazırlıkları yaptık ve akşam saati sahne aldıktan sonra tekrar otele geçtik.



Saatlerdir dünya ile herhangi bir iletişim kuramadık. En son internet erişimi için satın aldığımız bir app üzerinden İnstagram'ı kurup sayfama erişim sağlayabildik.

"Her şey şimdilik kontrol altında"