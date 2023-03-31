Konut alacak vatandaşlar evin boş olmasına dikkat ediyor Ev satın almak isteyen alıcıların kriterleri değişti artık dairenin kiracısız olmasına dikkat ediliyor. Mal sahipleri kiracılara sözleşme imzalatarak kontrat bittiğinde çıkarılmayı taahhüt etmesini istiyor.

Türkiye'de kiracı ve ev sahibi arasında tartışmalar devam ediyor.

Son yıllarda artan fahiş kira zamları sonrasında konut fiyatlarında dengesizlikler yaşanmaya başladı.

Kiracılarını evden çıkartmak için çeşitli yollar deneyen ev sahiplerinin bir yolu da evi satmaya çalışmak oldu.

Konuya ilişkin konuşan emlakçılar, konut satışının zorlaştığını, alıcıların ilk olarak evin dolu olup olmamasına baktığını belirtti.

"Taahhütname imzalanıyor"

Öte yandan tahliye problemlerinde uygulanan tahliye taahhütnamesi sıklıkla uygulanmaya başlandı.

Daireler taahhütname imzalanmadan kiraya verilmiyor.

Kiracı olan daire satılmakta zorlanıyor

Evlerini satmak isteyen mal sahipleri kiracılarının çıkmamasından dolayı zorluk yaşıyor.

Alıcılar ise kiracısı olan evi, kiracıyı çıkartamama ihtimalinden dolayı almak istemeyebiliyor.

Bu sebeple emlakçılar kiracılı evleri satmanın zor olduğunu söylüyor.

"Kiracıyı çıkartmak isterse altı ay süre sonrası çıkması için bildirimde bulunabilir"

Ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan uyuşmazlıklardan bahseden emlakçı Şerafettin Başaran şöyle konuştu:

’Ev sahipleri kiracısı olan dairesini satmak istediğinde evi alacak kişinin kiracı ile anlaşması gerekiyor. Tapu değiştiği takdirde evin yeni sahibi kiracıyı çıkartmak isterse altı ay süre sonrası çıkması için bildirimde bulunabilir.



Alıcılar kiracıların evden çıkmama sorunu ile karşılaşmamak için boş daireleri satın almak istiyor. Bu sebeple kiracısı olan daireleri de satmak son dönemde zorlaştı.

Tahliye taahhütnamesi yaygınlaşıyor

Ev sahipleri kiracıyı çıkartmak için tahliye taahhütnamesi yöntemine başvurmaya başladı.

Evlerini kiraya vermek isteyen bazı mal sahipleri kiracılara sözleşme imzalatarak kontrat bittiğinde çıkarılmayı taahhüt etmesini istiyor.

Noter onaylı imzalanan taahhütname ile ev sahipleri evlerini satmak veya başka sebeplerle kiracıyı çıkartmak istediklerinde bu taahhütnameyi devreye sokuyor.

"Tahliye taahhütnamesini devreye sokarak kiracısını çıkartmak isteyebiliyor"

Mal sahiplerinin kiracılarını çıkartmak için çeşitli yöntemlere başvurduğunu söyleyen Başaran şu şekilde konuştu: