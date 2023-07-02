Konut, otobüs bileti de listede! Haziran ayının zam şampiyonu kıvırcık salata oldu İTO'nun İstanbul'da yaptığı araştırmada ortaya koyduğu verilere göre geçtiğimiz ay kıvırcık salatanın fiyatında yüzde 62,56 artış yaşandı.

İHA

Gıda enflasyonu artıkça satın alınan ürünün fiyat değişimleri daha çok mercek altına alınmaya başladı.

Pazarda ve markette ürünlerin fiyatlarında sık sık hareketlilik yaşanıyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Haziran ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

Kıvırcık salata zirvede

İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 121’inin perakende fiyatı artarken, 23 ürünün fiyatı düştü, 98 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Haziran ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan kıvırcık salata yüzde 62,56 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Maç giriş bileti de zamlandı

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerden bazıları; ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubundan yüzde 32,01 ile şehirlerarası otobüs bileti ücreti, konut harcamalarından yüzde 23,81 ile fuel-oil, gıda harcamalarından yüzde 23,02 ile yeşil soğan, yüzde 22,50 ile çay, kültür eğitim ve eğlence harcamalarından yüzde 21,26 ile maç giriş bileti ücreti oldu.

Kuru soğanın fiyatı düşüşte

Gıda Harcamaları grubunda yer alan kuru soğan fiyatı yüzde 20,82 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün seçildi.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; Gıda Harcamaları grubundan yüzde 17,62 ile bezelye, yüzde 16,29 ile taze fasulye, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 15,17 ile battaniye, gıda harcamalarından yüzde 9,73 ile erik, yüzde 8,26 ile domates, yüzde 7,63 ile çilek, yüzde 7,31 ile kiraz, yüzde 7,04 ile kayısı ve yüzde 6,69 ile patates oldu.