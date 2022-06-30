Konutlarda ısı yalıtımı için uygun kredi imkanına başlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, konut başına 50 bin liraya kadar finansman imkanı sağlayan, 60 ay vadeli, 0,99 faizli Konutlarda Isı Yalıtım Projesi'nin bugün başladığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından açıkladığı "Konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi"ne başvurular başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter'dan yaptığı açıklamada konut başına 50 bin liraya kadar finansman imkanı sağlayan, 60 ay vadeli, 0,99 faizli Konutlarda Isı Yalıtım Projesi'nin bugün başladığını bildirdi.

Buna göre Isı yalıtım kredisinin yüzde 60'ı yalıtım sözleşmesinin ibrazıyla, kalan yüzde 40'ı da proje tamamlanıp enerji kimlik belgesi alınmasıyla kullanılabilecek.

Kredi 60 ay vadeli olacak ve faizi yüzde 0,99 olarak uygulanacak.

"Bugünden itibaren bu imkandan yararlanmaya başlanabilecek"

Nureddin Nebati şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan 'Konutlarda Isı Yalıtım Projesi'ni hayata geçirdik.

Konut başına 50 bin Türk Lirasına kadar 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranlı finansman imkanı Ziraat Katılım, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından kullandırılacak olup, vatandaşlarımız bugünden itibaren bu imkândan yararlanmaya başlayabilecektir."

Kredi kullanım detayları

AA'nın aktardığına göre Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılık oranı yüzde 70 düzeyinde ve yıllık enerji ithalatı 50-60 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Doğalgazın üçte biri konutlarda tüketilirken mevcut konutların yüzde 50'sinde yalıtım bulunmuyor. Ayrıca, sera gazı emisyonunun yüzde 10'u konutlarda ısı kaynaklı oluşuyor.

Öte yandan, bina ısı yalıtımıyla en az yüzde 35-45 seviyesinde tasarruf sağlanabiliyor. Söz konusu nedenler, konutlarda ısı yalıtımının önemini artırıcı nitelik taşıyor.

Konutlarda ısı yalıtımı kredisinin yüzde 60'ı yalıtım sözleşmesinin ibrazıyla, kalan yüzde 40'ı da proje tamamlanıp enerji kimlik belgesi alınmasıyla kullanılabilecek.

Kredi, doğrudan yalıtım firmasının hesabına aktarılacak. Isı yalıtımı kredisi 60 ay vadeli olacak ve kredi faizi yüzde 0,99 olarak uygulanacak. Konut başına azami 50 bin lira kredi kullanılabilecek.