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- Konutlarda kullanılan elektrik tarifesine yüzde 20 zam yapıldı
Konutlarda kullanılan elektrik tarifesine yüzde 20 zam yapıldı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), konutlarda eylül itibarıyla geçerli olacak elektrik tarifesine yüzde 20 zam yapıldığını bildirdi.
- Haber Merkezi
- 01.09.2022 - 00:21
- Güncelleme : 01.09.2022 - 00:23
Elektrikte mesken abonelerinin tarifesine %20, sanayi ve ticarethane abonelerinin tarifesine ise %50 zam yapıldı.
ayrıntılar gelecek..