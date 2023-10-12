Konutların turizm amaçlı kiralanması ve emekliye 5 bin TL ikramiye komisyondan geçti TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, konutların turizm amaçlı kiralanması ile emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenleme kabul edildi.

ensonhaber.com Turizmde internet ortamındaki uygulamalar sayesinde otel ve pansiyon ruhsatı olmadan binlerce ev sahibi, dairesini kiraya vermeye başladı. Bu uygulamada yaşanan dikkat çekici artış nedeniyle kanun teklifi hazırlandı. Teklif; Önergeyle emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenleme de eklenerek TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunuldu. Komisyonda kabul edilen teklifle, kasım ayında ödenmesi kararlaştırılan ikramiye, Cumhuriyetin ilan edilmesinin 100. yıl dönümü vesilesiyle verilecek. Tüm emekliler faydalanacak, bütçeden 61 milyar liradan fazlası çıkacak İkramiye, 17 milyon emeklinin tamamına ödenecek. İkramiyeler, kasım ayının ortasına kadar emeklilerin hesaplarına yatırılacak. İkramiyenin maliyeti, 61 milyar lirayı geçecek. Bu tutar, bütçeden karşılanacak. Kiralama sınırı geliyor "Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nde, konutların gerçek ve tüzel kişilere turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin usul ve esaslar yer alıyor. Ayrıca teklifte, konutların turizm amaçlı kiralanmasında izin belgesi verilmesinden idari yaptırımlara kadar birçok düzenleme bulunuyor. Tek seferde 100 gün Konutlar, turizm amaçlı tek seferde en fazla 100 gün kiralanabilecek. Kanun teklifinin TBMM'de kabul edilerek yasalaşmasının ardından Kanun'da yer alan kurallara uymayanlara yüksek miktarlarda idari para cezaları uygulanacak.