Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Altay, deprem çalışmalarını Avrupa'da anlattı UCLG Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 44. Genel Kurulu'nda konuştu.

Haber Merkezi

Asrın felaketinden sonra bölgeye tüm imkanlarıyla yardıma giden Konya Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin yaralarını sardı.

Özellikle şehirlerin su sorununun çözülmesi bölge halkını mutlu etti.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 44’üncü Genel Kurulu’nda deprem sonrası yapılanlarla ilgili konuştu.

Fransa’nın Strazburg şehrindeki Avrupa Birliği Parlamentosu binasında düzenlenen genel kurula Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Leen Verbeek, Avrupa Konseyi Türkiye Daimi Temsilcisi Nurdan Bayraktar Golder, kongre delegeleri, belediye başkanları ve gençlik delegasyonu üyeleri katıldı.

Genel Kurulda “Krizler Karşısında Şehirlerin ve Bölgelerin Direnci” konulu oturumda katılımcılara hitap eden Başkan Altay, Türkiye’yi sarsan deprem felaketi ve iklim değişikliği konularını; ‘yerleşik kriz’ ve ‘çoklu kriz’ kavramları temelinde anlattı.

Konya’nın geleneği ve modernliği birlikte yaşatan 10 bin yıllık deneyime sahip kadim bir şehir olduğunu, her zaman küresel meselelerde inisiyatif aldığını, yurt içi ve yurt dışından birçok şehir ve kuruluşla güçlü ilişkilerinin dikkat çeken Altay, ayrıca dünyanın en büyük yerel yönetim teşkilatı olan UCLG’nin, Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin ve Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğinin başkanlığını da Konya adına sürdürdüğünü anımsattı.

Derin kültürünü ve birikimini yüzlerce yıldır muhafaza eden Konya için yaptıkları tüm çalışmaları ‘Konya Modeli Belediyecilik’ adını verdikleri bir sistemle sürdürdüklerini belirten Altay, Konya Modeli Belediyecilik anlayışının olağanüstü dönemlerde şehri bir bütün olarak birlikte yönetme modeli olduğuna dikkat çekti.

İklim krizi için önemli çalışmalar yapıldı

Konuşmasını “Çoklu krizler karşısında Konya’nın tecrübe ettiği pek çok husus bulunmaktadır” sözleriyle sürdüren Başkan Altay, ilk olarak iklim değişikliği krizine dikkat çekerek; yüz ölçümü itibariyle Türkiye’nin en büyük şehri olan Konya'nın küresel iklim değişikliğinden en fazla etkilenen şehirler arasında yer aldığını, iklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirmek için önemli çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Genel kurulda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 11 şehrinin, aynı gün gerçekleşen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle büyük bir yıkım yaşadığını, 50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybederken, aralarında kadim dinlere ve medeniyetlere ait kültürel mirasların da olduğu yaklaşık 120 bin binanın yıkıldığına altını çizen Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak deprem esnasında ve deprem sonrasında yaptıkları çalışmaları detaylarıyla anlattı.

"Bir olduğumuz sürece başarılı olabiliriz"

Hz. Mevlana’nın “Sen dost olursan, sayısız dost görürsün. Fakat dost olmazsan sen de dostsuz kalırsın” sözünden alıntı yapan Altay, şunları söyledi:

Türkiye’nin; mülteci krizi, Kovid-19 salgını, Rusya-Ukrayna krizi gibi tüm dünyayı ilgilendiren konularda daha belirgin hale gelen insani diplomasi uygulamalarının da katkısıyla; tüm insanlık Türkiye’deki deprem bölgesine ilk andan itibaren yardım etmiştir. Türkiye olarak ‘Asrın Felaketini’ yaşadığımız bugünlerde, asrın dayanışmasını gösteren dünya ülkelerine, yerel yönetimlerine ve halklarına buradan teşekkür etmek istiyorum. Hepimiz çok yakından tecrübe ettik ki; ancak ‘bir’ olduğumuz sürece başarılı olabiliriz.

"Felaketlere dirençli politikalar geliştirmeliyiz"

Doğal afetlere dayanıklı dirençli şehirler oluşturulması gerektiğine vurgu yapan başkan, şu ifadeleri kullandı: