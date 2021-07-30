Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi, evde de ateşe verildi.

Saat 18.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana gelen olayda, bir eve kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, EV ATEŞE VERİLDİ

Saldırıda aralarında kadınların da bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından ev de ateşe verildi.

POLİS GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Ateşe verilen ev ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay sırasında bölgeden ayrıldığı üzerinde durulan bir aracın bulunması için tüm kentte çalışma başlatıldı.

VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNDE

Konya Valisi Vahdettin Özkan ile İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Konya'da bir eve silahlı saldırı düzenlendi VİDEO