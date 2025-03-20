Konya'da Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması protesto edildi

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Türkiye'de gündem Ekrem İmamoğlu..

İstanbul Üniversitesi tarafından usulsüzlük gerekçesiyle diploması iptal edilen İmamoğlu'na bir şok da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan yolsuzluk ve terör soruşturmasıyla geldi..

Soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 106 kişi gözaltına alındı..

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte işlenen suçlar da kamuoyunun gündemine girerken, yurdun çeşitli illerinde CHP'liler Genel Başkan Özgür Özel'in çağrıları sonrası sokağa çıktı..

İstanbul'da başlayan protestolar, Konya'ya kadar sıçradı.

KONYA'DA 'İMAMOĞLU' EYLEMİ

Konya'da partililer, ellerine Türk bayrağı alarak sokakta yürüyüş yaptı..

Göstericilerin eylem sırasında "Diplomasız Erdoğan", "Faşiste karşı omuz omuza" sloganları attığı duyuldu..

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