Konya’da ev sahibi kiracısının kapısını söktü: Kapıyı polis geri taktı Konya’da bir ev sahibi, sabah saat 07.30’da kiracısının kapısına dayandı. Ev sahibinin kapıyı söküp götürmeye çalıştığı ana dair görüntüler gündem oldu.

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ensonhaber.com

Türkiye'de ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan anlaşmazlıklar son dönemde iyice tırmanışa geçti.

Ev kiralarındaki artış sonrası gün geçmiyor ki, bir ev sahibi ile kiracı arasında tartışma yada kavga haberi çıkmasın.

Bu kez görüntüler Konya'dan...

Sabah saatlerinde kapıya dayandı

Kanser hastası kiracısını çıkarmak isteyen Konyalı ev sahibi, sabah 07.30'da evin kapısına dayandı.

Evin kapısını söktü

Zorla eve giren ev sahibi, kiracıyla tartıştıktan sonra evin kapısını söküp götürdü.

Sabahın köründe ev sahibi tarafından rahatsız edilen kiracı yaşadığı anları kamera kaydına aldı.

"Kanun falan tanımam ben"

Şahsın videoda, "Kanun falan tanımam ben, tanısaydım giderdim zaten." dediği duyulurken söz konusu ev sahibinin başka bir evindeki kiracısını da torununun geleceğini söyleyerek çıkardığı ve daireyi başkasına kiraya verdiği iddia edildi.

Polis kapıyı geri taktı

Kiracının ihbarıyla olay yerine gelen polis, ev sahibinden aldığı çelik kapıyı kiracının evine geri taktı.

Ev sahibi ise o anları izledi.

Görüntüler pes dedirtti

Sosyal medyada yer alan görüntüler vatandaşlara pes dedirtti.