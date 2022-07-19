Karatay ve Selçuklu mahallelerine sülfürik asit ve reçine solüsyonu gibi maddelerin dolu olduğu varilleri bırakan 3 şahsa 38,5 milyon TL ceza uygulandı.

Konya'nın Selçuklu ve Karatay ilçelerindeki boş arazilere kimyasal madde bırakıldı.

Varillerin içerisinde bulunan sülfürik asit, reçine solüsyonu ve çeşitli atık yağlar ise sızmaya başladı.

Varilleri kamyonla boş arazilere bırakan sürücüler Hacı Adem Ç., Metin Ç. ve şirket sahibi Remzi P., Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Bölgede inceleme

Çevresel Etki Değerlendirmesi İzleme ve Çevre Denetimi Dairesi Başkanı Barış Akgün, merkez Selçuklu ilçesi Kayacık Mahallesi Aliye İzzetbegoviç Caddesi ve merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde atıkların döküldüğü alanlarda incelemelerde bulundu.

"İşletmeyi faaliyetten men ettik"

Varillerin toplandığı yerde çalışmaları inceleyen Akgün, gazetecilere, 17 Temmuz'da ihbar üzerine bölgeye ekiplerin sevk edildiğini ve Bakanlığa bağlı birimlerce gerekli numunelerin alındığını söyledi.

Akgün, atıklarda sülfürik asit ile karışık atık yağların tespit edildiğini belirterek, "Çevremizi, toprağımızı, suyumuzu ve havamızı kirletenlere hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz. Bu anlamda atıkları döken 2 kişiye 11'er milyon lira ve işletmeye de 16,5 milyon lira idari para cezası uyguladık. Aynı zamanda bu şahıslar ve işletme hakkında çevrenin kasten kirletilmesi suçundan cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Aynı zamanda işletmeyi de faaliyetten men ettik." şeklinde konuştu.

Konya'da kimyasal varillerinin araziye bırakılmasına en üst sınırdan ceza VİDEO



Şüpheliler tutuklandı

60 küçükbaş hayvanın yaralandığı olayda varilleri 6 kamyon halinde farklı bölgelere bıraktıklarını itiraf eden 3 kişi 'çevreyi kasten kirletme' ve 'mala zarar verme' suçlarından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

"38,5 milyon TL idari para cezası"

Ayrıca 3 kişi hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Olayla ilgili açıklama yapan bakanlık, "Bakanlığımızca, Konya'da kimyasal atıkları araziye bırakarak çevreyi kirleten işletmeyi; Faaliyetten MEN ETTİK. Kirliliğe neden olanlara yasal en üst sınırdan 38,5 milyon TL idari para cezası uyguladık. İlgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk." ifadelerini aktardı.