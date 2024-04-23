Konya'da Meke Gölü yabancı turistlerin ilgisiyle karşılaştı Yer altı sularının çekilmesiyle birlikte kuruyan Meke Gölü, yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görürken fotoğraf tutkunlarının da uğrak yeri oldu.

İHA

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yeşile bürünen yurtta eşsiz görüntüler ortaya çıkıyor.

Turistlerin ilgisini çeken kentlerden biri de Konya oldu.

Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü, yer altı sularının çekilmesi ve kuraklık gibi sebeplerden dolayı kurudu.

Yabancı turistlerin ilgi odağı oldu

Buna rağmen kış aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Meke Gölü, ilkbahar mevsiminde de karavanları ile seyahat eden yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Karavanları ile Yunanistan'dan yola çıkan ve Türkiye'de birçok yeri gezdikten sonra Karapınar'a ulaşan İsviçreli çiftler Philippe-Petra Müller ile Sabine-Reto Huber, Avusturyalı Walter Frashing ve eşi Sandra, Meke Gölü'nde mola verdi.

Yürüyüş yapıp, gün batımını ve gün doğumunu izleyen turistler burada kamp yaptı.

"Meke Gölü'nün susuz hali bile etkileyici"

İsviçreli Philippe Müller, 4 hafta önce Yunanistan'dan gelerek Türkiye'de seyahate başladıklarını ifade ederek, "Karapınar'ı ve özellikle Meke Gölü'nü çok sevdik. Türk yemeklerini ve insanların bizlere karşı olan tutumları çok güzeldi. Bir sonraki durağımız Kapadokya olacak. Dünyada su kaynaklarının bilinçsiz kullanımı var. Su kaynaklarının çok fazla kullanılması ve küresel ısınmanın olumsuz etkileri tüm dünyada görülüyor. Meke Gölü'nün susuz hali bile etkileyici.” dedi.

"İklim değişikliği burayı da kötü etkilemiş"

Avusturalı Walter Frashing, Meke Gölü'nde su olduğu zamanın fotoğraflarını gördüklerini ve çok etkilendiklerini kaydederek, ”Gölün bu hali çok üzücü. İklim değişikliği burayı da kötü etkilemiş. Su dolu fotoğrafları çok güzeldi. Bu haline insan üzülüyor. Bizler de harika manzaranın tadını çıkarıp bol bol fotoğraf çektik.” şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)