Konya'da şehit ailesine saygısızlık: Taziye devam ederken düğün yaptılar

- Konya'da şehit Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun taziyesi sırasında mahallede düğün yapılması tepki topladı.
- Polis ekipleri, olay yerine giderek müzik ve eğlenceyi durdurdu.
- Kuyucu'nun naaşı, Konya Şehitliği'nde toprağa verildi.
Türkiye, şehitlerini ebediyete uğurluyor...
Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından uçakla Konya'ya getirilen şehit Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun naaşı, helallik alınmak üzere Selçuklu ilçesindeki babaevine götürüldü.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Ardından Konya Şehitliği'ne getirilen Kuyucu'nun Türk bayrağına sarılı tabutunun başına gelen babası İbrahim ile annesi Fadimeana Kuyucu ve yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.
Fatmanur Kuyucu, şehit eşinin kamuflajıyla tören alanına gelerek tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.
Kuyucu'nun naaşı, İl Müftüsü Ali Öge'nin cuma namazını müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından Konya Şehitliği'nde toprağa verildi.
ŞEHİT AİLESİNE BÜYÜK SAYGISIZLIK
Türkiye şehitlerinin acısını yaşarken, Konya'dan tepki çeken bir görüntü paylaşıldı.
Şehit Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu’nun Konya'daki baba evinde taziye devam ederken mahallede düğün yapıldı.
POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ
Yaşanan saygısızlık karşısında harekete geçen polis ekipleri, olay yerine derhal intikal ettiler.
Ekipler, müziğe ve eğlenceye müdahale ederek duruma son verdiler.