Konyalı şehit Ahmet Yasir Kuyucu memleketinde toprağa verildi

Türkiye şehitlerinin acısını yaşıyor...

Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından uçakla Konya'ya getirilen şehit Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun naaşı, helallik alınmak üzere Selçuklu ilçesindeki babaevine götürüldü.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Ardından Konya Şehitliği'ne getirilen Kuyucu'nun Türk bayrağına sarılı tabutunun başına gelen babası İbrahim ile annesi Fadimeana Kuyucu ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Fatmanur Kuyucu, şehit eşinin kamuflajıyla tören alanına gelerek tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kuyucu'nun naaşı, İl Müftüsü Ali Öge'nin cuma namazını müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından Konya Şehitliği'nde toprağa verildi.

TÜRK YILDIZLARI ŞEHİTLİĞİN ÜZERİNDE UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

Şehidin cenazesinin toprağa verildiği sırada Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın iki uçağı, şehitlik üzerinden uçuş gerçekleştirdi.

MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan şehit Kuyucu'nun kız kardeşi Fatmanur Kuyucu ile uçak düşmeden önce telefonla yaptığı yazışmalar ortaya çıktı.

Kuyucu'nun, kendisinin şehit olduğunu rüyasında gördüğünü telefonda mesajla ileten kardeşine "Hayırlara gelsin kardeşim, keşke olsa öyle bir şey ama nerede." diye karşılık verdiği görüldü.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya Valisi İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, AK Parti İl Başkanı Fatih Özgökçen, MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Samet Bağcı, 3. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Mete Kuş, milletvekilleri ile çok sayıda kişi katıldı.