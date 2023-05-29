Konya'da yakalanan sahte müşahit serbest kaldı

AA
Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için Konya Ahmet Perihan Demirok İlkokulu'nda görevli polis ekipleri, kendisini AK Parti sandık müşahidi olarak tanıtan 23 yaşındaki Osman Batuhan Şimşek'in, okulda herhangi bir partinin temsilcisi veya müşahidi olmadığını tespit etti.
"Özel belgede sahtecilik" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından gözaltına alınan şüphelinin sosyal medya hesaplarında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptığı belirlendi.
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Müşahit kartını kendi düzenlediği öğrenilen Osman Batuhan Şimşek'in, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.