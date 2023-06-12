Konyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya memleketi Konya’da son yolculuğuna uğurlandı.

İHA

Türkiye'nin kalbi bir kez daha şehit acısıyla sarsıldı...

Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya (32), dün Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından yerleştirilen EYP’nin infilak etmesi sonucu yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehidin cenazesi Konya'ya gönderildi

Kaya’nın cenazesi düzenlenen törenin ardından uçakla memleketi Konya’ya getirildi.

Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya için öğle namazını müteakip Konya Şehitliği Namazgahında cenaze töreni düzenlendi.

Sevenleri gözyaşlarına boğuldu

Cenaze namazı öncesi Kaya’nın annesi Nebahat ve ağabeyi Cemal Kaya ile yakınları tabuta sarıldı.

Oğlunu tabutuna sarılan anne Nebahat Kaya, "Oğlum, kınalı kuzum. Cennetine beni de al oğlum. Ben seni cennete uğurladım. Peygamber efendimize selam söyle yavrum. Benim asker oğlum" diyerek gözyaşı döktü.

"Ağlamak yok, düşmanları sevindirmeyelim..."

Kardeşinin tabutunu omzunda taşıyan ağabey Cemal Kaya ise, "Ağlamak yok. Düşmanları sevindirmeyelim. Vatan sağ olsun" diye konuştu.

Şehit Kaya’nın cenazesi kılınan namazın ardından Konya Şehitliğinde dualarla defnedildi.

Babasını kaybettiği öğrenildi

Bekar olan Cem Ahmet Kaya'nın 5 yıl önce Uzman Çavuş olduğu, babasının ise yaklaşık 2 yıl önce vefat ettiği öğrenildi.

Şehidin cenazesine Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Konya Valisi Vahdettin Özkan, siyasi partilerin temsilcileri, askeri ve mülkü erkan, şehidin yakınları ile vatandaşlar katıldı.