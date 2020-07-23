Köpeğe tecavüz edip öldürmekle suçlanan şahıs tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çankaya'nın Küçükesat semtinde köpeğe tecavüz ederek öldürüldüğü iddiasıyla suçlanan ve 9 ayrı suç kaydı bulunan Volkan Uzun'un tutuklandığını duyurdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, arkadaşının kendisine emanet ettiği bir köpeği tecavüz ederek öldürdüğü öne sürülen Volkan Uzun'un tutuklanarak cezaevine gönderildiğini açıkladı.

Uzun'un 9 ayrı suç kaydı ve araması olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarından bir köpeğe eziyet edilerek öldürüldüğü yönünde yapılan paylaşımlarla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur:

22.07.2020 günü ilimiz Çankaya ilçesinde meydana gelen olayla ilgili 9 ayrı suç kaydı ve aranması olan şüpheli V.U. yakalanarak gözaltına alınmış, 23.07.2020 günü cezaevine teslim edilmiştir."



