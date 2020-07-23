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- Köpeğe tecavüz edip öldürmekle suçlanan şahıs tutuklandı
Köpeğe tecavüz edip öldürmekle suçlanan şahıs tutuklandı
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çankaya'nın Küçükesat semtinde köpeğe tecavüz ederek öldürüldüğü iddiasıyla suçlanan ve 9 ayrı suç kaydı bulunan Volkan Uzun'un tutuklandığını duyurdu.
- İHA
- 23.07.2020 - 20:32
- Güncelleme : 23.07.2020 - 20:32
Ankara Emniyet Müdürlüğü, arkadaşının kendisine emanet ettiği bir köpeği tecavüz ederek öldürdüğü öne sürülen Volkan Uzun'un tutuklanarak cezaevine gönderildiğini açıkladı.
Uzun'un 9 ayrı suç kaydı ve araması olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI
"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarından bir köpeğe eziyet edilerek öldürüldüğü yönünde yapılan paylaşımlarla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur:
22.07.2020 günü ilimiz Çankaya ilçesinde meydana gelen olayla ilgili 9 ayrı suç kaydı ve aranması olan şüpheli V.U. yakalanarak gözaltına alınmış, 23.07.2020 günü cezaevine teslim edilmiştir."