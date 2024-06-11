Köpekleriyle birlikte tabak kullanmadan yemek yediler Köpeklerle ilgili son dönemde yaşananlar gündemde yerini korurken bir ailenin köpekleriyle birlikte aynı masada tabak kullanmadan yemek yediği anlar dikkat çekti.

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ensonhaber.com

Başıboş sokak köpeği sorunuyla ilgili meydana gelen vakaların ardından harekete geçildi.

Konuyla ilgili yapılan çalışmada, sorunun çözümü masaya yatırıldı.

Yakın zamanda TBMM'ye gelecek taslakla ilgili hazırlıklar sürerken sosyal medyada paylaşılan bir video dikkat çekti.

Köpekleriyle birlikte yemek yediler

2 köpeği olduğu görülen bir çift, hem çocukları hem de köpekleriyle birlikte yemek yedi.

Ancak bu yemek biraz farklı oldu...

Aynı masada, tabak kullanmadan...

Aile yemeklerini, köpekleriyle birlikte aynı masada ve tabak kullanmadan yedi.

Aynı masada, temizliğinin sorgulandığı bir ortamda köpekleriyle birlikte yemek yiyen ailenin o anları, görenleri şaşkına çevirdi.

Sosyal medyada çokça yorum alan paylaşım, izleyenleri ikiye böldü.

İzleyenler şaştı kaldı

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, ortaya çıkan durumda bir anormallik görmedi.

Diğer kullanıcılar ise köpeklerle aynı masadan yemek yemenin çeşitli hastalıklar doğurabileceğini söyledi.

İşte o anlar...