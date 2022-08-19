Taksiciler, Twitch'te gezi yayınları yapan Koreli kadından 10 dakikalık yol için biri 250 lira diğeri 200 lira para istedi.

Türkiye genelinde taksi ve taksici sorunu her geçen gün büyüyor..

Vatandaşlar boş taksi bulmakta zorlanırken, taksiciler turistlerden yüksek ücretler almanın peşinde koşuyor.

Türkiye'ye tatile gelen turistlerin ise şikayetlerinin başında taksicilerin istediği yüksek ücretler geliyor.

Haksız kazanç elde ediyorlar

Son olarak Türkiye'ye gezi yayınları yapmak için gelen Koreli Twitch yayıncısının canlı yayınına yansıyan görüntüler, taksicilerin turistlerden nasıl haksız kazanç elde etttiklerini gün yüzüne çıkardı.

Koreli yayıncıyı dolandıran taksiciler kamerada VİDEO



Kısa mesafe ve taksimetre yalanı

10 dakikalık mesafe için ne kadar ücret ödemesi gerektiğini 2 farklı taksiciye soran Koreli kadının aldığı cevaplar; 250 lira ve 200 lira oldu.

Ücreti görmek için taksimetre açmasını istediği taksicinin, trafiği bahane ederek taksiyi açmaması da görüntülere yansıdı.