Antalya'da mezar bakım firması sahibi Mehmet Çetin, korona nedeniyle dışarı çıkamayan müşterilerinin yakınlarına ait mezarları çiçekle süsleyip, görüntülü aramayla, dijital ziyaret hizmeti veriyor.

Antalya'da, 12 yıl önce pazarlamacılık yaparken dedesinin kabrini sık sık ziyarete giden Mehmet Çetin, bakımsız mezarları fark edince kentte mezar bakımı hizmeti sektöründeki eksikliği hissetti.

Kabir bakım ve mezar yapım şirketi kuran Çetin, kısa sürede çok sayıda müşteriye ulaştı.

Ticari zekasını girişimcilikle birleştiren Çetin, kentteki mezarlıklarda, sık sık yakınlarının kabrini ziyarete gelemeyen müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Mezar temizliği, çiçeklendirme ve mezar taşı bakımı yapan Çetin, kısa sürede müşterilerinden yoğun talep almaya başladı.

Korona, mezar ziyaretini dijitalleştirdi ViDEO

EKMEĞİNİ MEZARDAN KAZANIYOR

Müşterilerinin ölen yakınlarının mezarının; sevgililer günü, anneler günü, doğum günü, evlilik ve vefat yıl dönümü, bayram, kandil gecesi gibi özel günlerde bakımını yapan Çetin, talebe göre kabre vefat edenin tuttuğu takımın renginden, sevdiği çiçeklerden, beğendiği eşya veya oyuncağından oluşan düzenleme yaptığını anlattı.

Şirketi adına açtığı internet sitesinden müşterilerinin irtibat kurduğu Çetin, mezar bakımında kabirdeki gereksiz otların temizlenmesi, mevsime göre çiçek dikilmesi işlemleri gerçekleştiriyor.

HER GÜNE ÖZEL MEZAR BAKIMI

Çetin, hazırladığı farklı özelliklerdeki hizmet paketinde müşterisinin talebine göre, her ay düzenli, standart ve özel kabir bakımı, anneler, sevgililer günü, vefat yıl dönümü, bayram bakımı ile taraftar mezar bakımı hizmeti sunuyor.

Çetin'in hazırladığı hizmet paketine göre istediği seçeneği belirleyen kişilerin, belirli periyotlardaki mezar bakımı ile çiçeklendirme hizmetine ayda 50 ile 200 lira arasında fiyat ödemesi gerekiyor.

SEVDİĞİNİN MEZARINA İNTERNETTEN TAKİP

Yurt dışında ya da farklı şehirde yaşadığı için sık sık kaybettiği yakının mezarını ziyaret edemeyenler ya da kabre geldiğinde mezarın güzel görünmesini isteyenler, mezar bakım hizmetinde en fazla bayram ile özel günler paketlerini tercih ediyor.

Her hafta bakımını yaptığı mezara giderek, ot temizliği çevre düzenlemesi gerçekleştiren Çetin, daha sonra kabrin fotoğrafını çekerek internet ortamından müşterisine gönderiyor. Şirketinin internet sitesine kendilerine özel müşteri numarasıyla giriş yapan kişiler de bakım hizmeti aldığı yakınının mezarının son halinin fotoğrafına istediği zaman bakabiliyor.

RAMAZAN2DA GÖRÜNTÜLÜ MEZAR ZİYARETİ

Koronavirüs nedeniyle son günlerde evden çıkmamayı tercih eden ya da farklı ülke veya şehirde yaşayanların mezar bakım taleplerinde artış yaşandı. Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala, yakınlarının mezarını ziyaret edemeyenlerin talebi üzerine Mehmet Çetin, çiçek ekimi gibi bakım işlemini tamamladıktan sonra görüntülü arama yaparak kabrin gösterimini gerçekleştiriyor. Koronavirüs nedeniyle yakınının mezar ziyaretini gerçekleştiremeyen kişiler, bakımı yapılmış kabri akıllı telefon ekranından izleyerek, özlemini gideriyor.

TELEFON BAŞINDA DUA

Koronavirüs nedeniyle dışarı çıkmayan Hasret Ergen, Ramazan Bayramı öncesinde kuzeninin mezarını ziyaret edemeyeceği için bakımını yaptırdı. Kabir süslendikten sonra Çetin'in telefonda görüntülü görüşme yaparak mezarı gösterdiği Ergen, "Çok teşekkür ederim. Virüsten dolayı kuzenimin mezar ziyaretini gerçekleştiremedim. Ona bakım yapmanız ve görebilmem beni çok mutlu etti." dedi.

Ramazan ayının gelmesiyle son günlerde müşteri talebinde artış yaşandığını anlatan Çetin de koronavirüs nedeniyle seyahat kısıtlaması, dışarı çıkma yasağı olanlar ya da sağlığı için evde kalmayı tercih edenlerden dolayı yakının mezar bakımını yaptıranlardan sayısında artış olduğunu söyledi.

Kuru otların alınıp, yeni çiçek dikimi ve kabir temizliği sonrası müşterisini görüntülü arayıp, mezarı gösterdiğini anlatan Mehmet Çetin, kabir ziyaretini gerçekleştiremeyenlerin telefonda izlerken zaman zaman dua edip, duygusal anlar yaşadığını söyledi.