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- Korona sonrası Çin’de moda haftası
Korona sonrası Çin’de moda haftası
- REUTERS
- 04.05.2020 - 14:35
Çin’in Vuhan kentinde başlayan, tüm ülkeyi ve ardından dünyayı saran koronavirüs salgını sonrası ülkede yeni bir normalleşme belirtisi baş gösterdi.
84 binin üzerinde kişinin enfekte olduğu, bugüne dek 4 bin 643 kişinin hayatını kaybettiği Çin’de, katı karantina kuralları gevşetildi.
SEYİRCİSİZ MODA HAFTASI
Öyle ki 2020-2021 Çin Moda Haftası bile düzenlendi.
Başkent Pekin’de yapılan etkinlik, ilk kez seyircisiz olarak gerçekleşti.
SOSYAL MESAFE UNUTULMADI
Sadece modeller ve basın mensuplarının yer aldığı sonbahar-kış defilesinde sosyal mesafe kuralı hem modeller hem de basın mensupları için uygulandı.
MASKELİ DEFİLE
Çinli tasarımcı Peng Jing’in 2020-2021 koleksiyonunun tanıtıldığı defilede, kulis çalışanları ve basın mensuplarının maske taktığı görüldü.
BAZILARI TEDİRGİN OLDU
Bazı mankenlerin yüzündeki tedirginlik objektiflere yansırken, bazılarının da eğlenceli hali dikkatlerden kaçmadı.