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    Korona sonrası Çin’de moda haftası

    Ölümcül virüs korona nedeniyle binlerce kişinin hayatını kaybettiği Çin'de, salgının kontrol altına alındığının duyurulmasının ardından, Çin Moda Haftası düzenlendi.
    • REUTERS
    • 04.05.2020 - 14:35
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    Korona sonrası Çin’de moda haftası

    Çin’in Vuhan kentinde başlayan, tüm ülkeyi ve ardından dünyayı saran koronavirüs salgını sonrası ülkede yeni bir normalleşme belirtisi baş gösterdi.

    84 binin üzerinde kişinin enfekte olduğu, bugüne dek 4 bin 643 kişinin hayatını kaybettiği Çin’de, katı karantina kuralları gevşetildi.

    SEYİRCİSİZ MODA HAFTASI

    Öyle ki 2020-2021 Çin Moda Haftası bile düzenlendi.

    Başkent Pekin’de yapılan etkinlik, ilk kez seyircisiz olarak gerçekleşti.

    SOSYAL MESAFE UNUTULMADI

    Sadece modeller ve basın mensuplarının yer aldığı sonbahar-kış defilesinde sosyal mesafe kuralı hem modeller hem de basın mensupları için uygulandı.

    MASKELİ DEFİLE

    Çinli tasarımcı Peng Jing’in 2020-2021 koleksiyonunun tanıtıldığı defilede, kulis çalışanları ve basın mensuplarının maske taktığı görüldü.

    BAZILARI TEDİRGİN OLDU

    Bazı mankenlerin yüzündeki tedirginlik objektiflere yansırken, bazılarının da eğlenceli hali dikkatlerden kaçmadı.

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