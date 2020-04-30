Koronavirüsü yendiği gün hayatını kaybetti
İzmir’de koronavirüs teşhisi konulan ve plazma tedavisi gördükten sonra testi negatife dönen Fatma Yılmaz, aynı gün hayatını kaybetti.
- İHA
- 30.04.2020 - 12:44
İzmir’de yaşayan 2 çocuk annesi Fatma Yılmaz, bir süre önce koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine hastaneye kaldırıldı.
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan testler sonucu Fatma Yılmaz’a koronavirüs pozitif teşhisi konuldu.
Teşhisin ardından tedaviye alınan Yılmaz’ın durumu, birkaç gün sonra ağırlaştı. Yoğun bakıma alınan Yılmaz’a, bir hafta sonunda immün plazma bağışçısı bulundu.
İYİLEŞTİ DERKEN, HAYATINI KAYBETTİ
Plazma tedavisine başlanan Yılmaz’ın sağlık durumu iyiye gitmeye başladı ve yapılan test sonucu negatife döndü.
Yılmaz, tam sağlığına kavuştu denilirken aynı gün aniden rahatsızlanarak, hayatını kaybetti.
2 çocuk annesi Fatma Yılmaz’ın ölüm sebebinin, koronavirüse bağlı akciğerlerin iflas etmesi sonucu kalbinin durması olduğu öğrenildi.