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    Koronadan kaçtılar, yıldırıma yakalandılar

    Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu, aynı aileden 3 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 30.04.2020 - 17:54
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    Koronadan kaçtılar, yıldırıma yakalandılar

    İzmir’de pidecilik yapan 36 yaşındaki A.S., virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi üzerine iş yerini kapatıp, İzmir’den daha sakin bir yaşamın olduğu baba ocağı Aydın Bozdoğan'a geldi.

    KORONADAN KAÇTI, YILDIRIMDAN KAÇAMADI

    Eşi ve çocuğu ile birlikte ilçeye bağlı kırsal Asma Mahallesi’ndeki evlerinde yaşamaya başlayan A.S., bugün evde oldukları sırada büyük bir felaket yaşadı.

    Akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış sırasında ailenin yaşadığı eve yıldırım düştüğünü gören köyün sakinleri, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirerek yardım istedi.

    Yaralanan ailenin yanına giden köylüler, A.S., 31 yaşındaki eşi F.S. ve 6 yaşındaki çocukları M.S.’yi sağlık görevlilerine teslim etti.

    Ambulansla hastaneye kaldırılan anne-baba ve çocuğu tedavi altına alındı.

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