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Korona aşısı için 7.4 milyar euro taahhüt
Koronavirüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği'nde teşhis, tedavi ve aşı geliştirilmesi için 7.4 milyar euro taahhütte bulunuldu.
- AA
- 04.05.2020 - 19:10
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ortak düzenlediği Koronavirüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği'nde koronavirüse karşı tedavi ve aşı geliştirilmesi için 7.4 milyar euro taahhütte bulunuldu.
MACRON: 500 MİLYON EURO DESTEK SAĞLAYACAĞIZ
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, etkinlik ardından yaptığı açıklamada koronavirüs aşı çalışmaları için 500 milyon euro destek sağlayacaklarını belirtti.