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    Korona aşısı için 7.4 milyar euro taahhüt

    Koronavirüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği'nde teşhis, tedavi ve aşı geliştirilmesi için 7.4 milyar euro taahhütte bulunuldu.
    • AA
    • 04.05.2020 - 19:10
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    Korona aşısı için 7.4 milyar euro taahhüt

    Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ortak düzenlediği Koronavirüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği'nde koronavirüse karşı tedavi ve aşı geliştirilmesi için 7.4 milyar euro taahhütte bulunuldu.

    MACRON: 500 MİLYON EURO DESTEK SAĞLAYACAĞIZ

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, etkinlik ardından yaptığı açıklamada koronavirüs aşı çalışmaları için 500 milyon euro destek sağlayacaklarını belirtti.

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