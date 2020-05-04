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Korona aşısı için 7.4 milyar euro taahhüt

Korona aşısı için 7.4 milyar euro taahhüt

Koronavirüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği'nde teşhis, tedavi ve aşı geliştirilmesi için 7.4 milyar euro taahhütte bulunuldu.